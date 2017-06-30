ضرورة اعداد مخطط عمل لتطوير قطاع الالبان في تونس

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 22:08:25

- دعت دراسة حول جدوى تعزيز منظومة التبريد في قطاع الالبان بضرورة "اعداد مخطط عمل يرمي الى التطوير الفني والاقتصادي لقطاع الالبان".وبينت المسؤولة بديوان تربية الماشية، سناء زيتوني، ان انجاز الدراسة، التي ترمي الى تقييم جدوى تعزيز سلسلة التبريد من خلال تركيز التبريد على مستوى الضيعة وتدعيم اسطول النقل، قد جاء اثر طلبات ملحة للمهنيين بتحسين جودة الحليب.وأضافت زيتوني، خلال ورشة عمل انتظمت الجمعة بتونس، ان الدارسة تم انجازها بمقتضى اتفاقية تم ابرامها في ديسمبر 2016 مع المعهد الفرنسي لتربية الماشية بتمويلات فرنسية بقيمة 500 مليون دينار.كما شددت الدراسة على ضرورة ارساء شبكة من الاطباء البياطرة والفنيين من قبل ديوان تربية الماشية لتثمين الاستشارة في مجال التربية (الغذاء والنظافة والتعقيم ... ) الى جانب تامين تكوين في مجال استعمال وصيانة تجهيزات التبريد ومعالجتها واحترام سلسلة التبريد وذلك بهدف تحسين جودة الحليب، حسب ما اكده الخبير بالمعهد الفرنسي جيرار اوليفيي.وبين اوليفي، ان الزيارات التي قام بها للمربين مكنته من الوقوف على الظروف الصعبة التي يعاني منها قطاع تربية الماشية ولا سيما على مستوى التغذية غير المتوازنة بسبب محدودية التزويد من الاعلاف وما ينتج عنها من مشاكل صحية خاصة مع زيادة نسبة الفسفور باعتبار الجودة المتدنية لنخالة القمح.ودعا الخبير بالمعهد الفرنسي ايف براتون الى ضرورة ارساء منظومة التبريد على مستوى الضيعة لتراجع جودة الجليب عند وصولها الى المصنع مشددا على اهمية انجاز مسح شامل لتحديد الحاجيات من تجهيزات التبريد الى جانب تحديد مهن جديدة في مجال صيانة تجهيزات التبريد.