الشاهد يتسلم التقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 18:35:30

- تسلم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، ظهر الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، التقرير السنوي العام الثلاثين لدائرة المحاسبات والتقرير الخاص بغلق ميزانية الدولة للتصرف لسنة 2014.واوصى رئيس الحكومة، بضرورة حسن استغلال النتائج الواردة بالتقرير مؤكدا استعداده لدعم الدائرة بالوسائل المادية والموارد البشرية اللازمة معبرا عن تقديره لأعمال الدائرة وجودتها.ومن جهته أفاد الرئيس الأول لدائرة المحاسبات، نجيب القطاري، أن التقرير السنوي الثلاثون استند إلى منهجية تكرس مبادئ الشفافية والمساءلة بهدف الرفع من أداء الهياكل العمومية.وابرز أن مضمون التقرير السنوي جسد سعي الدائرة الدائم إلى تنويع محاور اهتمامها بما يضمن مواكبتها لتطلعات السلط العمومية والعموم من ناحية والمساهمة في الرفع من أدائها وفي تقويم السياسات والبرامج من ناحية أخرى.