القبض على عنصر إرهابي تكفيري بالمكنين

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات - أسفرت حملة أمنية نظمتها، فجر اليوم الجمعة، منطقة الأمن الوطني بالمكنين من ولاية المنستير، عن القبض على عنصر تكفيري إرهابي من مواليد 1991 يتبني الفكر السلفي الجهادي، ويتواصل مع عناصر جهادية في سوريا وهو مهندس يعمل بشركة خاصة، وفق ما أفاد مصدر أمني مراسلة (وات) بالجهة.

وأضاف أن ذات الحملة أسفرت أيضا عن إلقاء القبض على مجرم خطير صادرة في حقه 6 مناشير من أجل العنف وسرقة المواشي، وعلى 4 أشخاص آخرين صادرة في حقهم مناشير تفتيش في قضايا مختلفة، وعلى شخص سابع متورط في سرقة سيارة أمس بمدينة قصر هلال بولاية المنستير مع حجز السيارة المسروقة، مشيرا إلى أن الوحدات الأمنية سجلت خلال ذات الحملة الأمنية إزالة 20 موقع انتصاب فوضوي بمدينة المكنين.









Publié le:2017-06-30 17:03:53

