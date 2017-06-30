القبض على شاب بشبهة ''الانتماء لتنظيم ارهابي وتمجيد الارهاب'' بمنطقة حي خالد بن الوليد بدوار هيشر

Vendredi 30 Juin 2017



بــاب نــات - تمكن اعوان فرقة الابحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة ليلة الاربعاء المنقضي من القبض على شاب بشبهة "الانتماء لتنظيم ارهابي وتمجيد الارهاب" بمنطقة حي خالد بن الوليد بدوار هيشر، وفق ما ذكره مصدر امني لمراسلة (وات) بالجهة.



وافاد ذات المصدر انه "على اثر معلومات توفرت حول تبني شاب من مواليد 1992، يعمل في المهن الحرة بمنطقة حي خالد بن الوليد، للفكر المتطرف، تم فتح تحقيق بشانه"، واوضح انه "تم العثور على عبارات تمجيد للارهاب وتصريح بالانتماء لتنظيم ارهابي على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك".

واضاف انه "بعد احالته على انظار المحكمة الابتدائية بمنوبة، تمت احالته على القطب القضائي في انتظار مقاضاته".

وتاتي هذه العملية بعد عملية ايقاف مماثلة بداية الاسبوع قامت بها نفس الفرقة في معتمدية وادي الليل، حيث القت القبض على عنصر "سلفي تكفيري" من اجل "تمجيد تنظيم داعش الارهابي والاشادة بالارهاب والتحريض عليه" على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، حسب المصدر الامني.







Publié le:2017-06-30 13:22:36

