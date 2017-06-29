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Economie

وزارة الشؤون الدينية تحذر مما وصفته ب''الحج الموازي''

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - حذرت وزارة الشؤون الدينية في بلاغ لها اليوم الخميس مما وصفته ب"الحج الموازي".
وقالت الوزارة في بلاغها "اعتبارا لخطورة هذا العمل غير المرخص فيه فإن وزارة الشؤون الدينية تدعو كافة المواطنين إلى اليقظة وضرورة اعتماد المسار القانوني وفق التراتيب الجاري بها العمل".

وبالاتصال بالمكلف بملف الحج في وزارة الشؤون الدينية، سمير بن نصيب، أحجم عن ذكر الأطراف التي تمارس هذا "الحج الموازي" أو أسبابه أو الجهات التي يتركز فيها، غير أنه أكد لـ(وات)، أن البعثة التونسية بالسعودية دائما ما تجد تونسيين يؤدون فريضة الحج دون أن يكونوا من ضمن البعثة، ويصبحون بالتالي من مسؤولية الممثلية التونسية باعتبارهم تونسيين أولا، و"حتى لا تحصل أية حوادث يجب أن يكونوا ضمن المسار القانوني".



Publié le:2017-06-29 20:30:00

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