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Economie

(نتائج ضعيفة لبرنامج تأهيل المؤسسات الفندقية (تقرير دائرة المحاسبات

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - رغم مرور أكثر من 10 سنوات على انطلاق برنامج تأهيل المؤسسات الفندقية لم يتجاوز عدد الوحدات الفندقية التي استكملت ـتأهيلها بصفة شبه كلية ال17 وحدة من ضمن 119كما يعاني هذا البرنامج من ضعف التمويل فضلا عن فشله في تحقيق مردودية أفضل للقطاع السياحي التونسي حسب تقرير دائرة المحاسبات الصادر اليوم الخميس .

و يبين التقرير رقم 30لهذه الدائرة الرقابية أن الظرف الاقتصادي والسياسي الصعب الذي ميز السنوات الأخيرة وضعف الاستثمارات اللامادية المبرمجة والتي لم تتجاوز 4ر6 بالمائة من القيمة الجملية للاستثمارات البالغة 271,897 م.د حالت دون تحقيق الأهداف الإستراتيجية للبرنامج والمتمثلة خاصّة في تدعيم القدرة التنافسية للقطاع وتحسين العروض السياحية.

كما أشار التقرير إلى أن عدم احترام الأجل الأقصى لتنفيذ اتفاقية الهبة المبرمة مع الوكالة الفرنسية للتنمية للدعم الفنّي لبرنامج التأهيل والمحدّد بتاريخ 15 ماي 2014 ممّا أدّى إلى الحرمان من الانتفاع بجزء هام من الموارد المتاحة بلغت قيمته 241 ألف أورو (667ألف دينار ) ويبلغ عدد المِؤسسات السياحية التي تمت المصادقة على برامج تأهيلها119 وحدة بقيمة جملية للاستثمارات بلغت إلى موفى سنة 2015 حوالي 586,008 م.
د منها 271,897 م.د استثمارات قابلة للتمويل في إطار البرنامج تمّ تنفيذها بنسبة 37,83 %.



Publié le:2017-06-29 15:32:07

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