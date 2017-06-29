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بعث خلية أزمة داخل حركة النهضة لمتابعة الأوضاع في قبلي

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - نظر المكتب التنفيذي لحركة النهضة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد مساء أمس الأربعاء، في تطورات الوضع الإجتماعي في ولاية قبلي، مجددا الـتأكيد بالمناسبة على "شرعية مطالب أهالي قبلي وشبابها في التنمية والتشغيل".

وقرر المكتب التنفيذي للحركة، وفق ما جاء في بيان نشرته الحركة اليوم الخميس، "بعث خلية أزمة داخل حركة النهضة لمتابعة الأوضاع في قبلي، داعيا إلى "عدم الخروج عن الوسائل الشرعية لتحقيق تلك المطالب والإلتزام بالحوار والسلمية، بعيدا عن التوظيف السياسي".
وعبّر أيضا عن بالغ استنكاره "للجريمة الشنيعة" التي ذهب ضحيتها ضابط الأمن، الشهيد مجدي الحجلاوي، خلال الأحداث التي شهدتها مؤخرا منطقة بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيدً، متقدما بأحر التعازي لعائلة الشهيد.
كما توقف المكتب التنفيذي لحركة النهضة عند آخر تطورات ملف الإحتجاجات الإجتماعية في تطاوين، مثمّنا ما انتهت إليه "كل المجهودات لمعالجة هذا الملف والتي مكنت من غلقه حتى يتفرغ أبناء تطاوين للنهوض بمنطقتهم".



Publié le:2017-06-29 15:26:31

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