تواصل اعتصام 36 عاملا مطرودا حجزوا شاحنتين لمشغلهم للحصول على مستحقاتهم المالية

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 15:16:19

- يواصل 36 عاملا مطرودا من شركة المناولة لنقل المحروقات في صحراء تطاوين اعتصامهم للأسبوع الثاني على التوالي قرب مقرّالاتحاد الجهوي للشغل بالجهة بعد أن حجزوا شاحنتين محمّلتين بالمواد الغذائية تابعتين لذات الشركات بسبب عدم تحصّلهم على مستحقاتهم المالية رغم محاولاتهم العديدة، حسب ما أفاد به أحد المعتصمين، صالح لحمر، مراسل (وات) في الجهة.وأكّد أن كل السلط والهياكل تفاعلت مع وضعهم وحاولت مرارا الاتصال بالمشغّل لدعوته الى صرف التعويضات إلّا أن ذلك لم يتحقّق الى اليوم، ونظرا للالتزامات المالية لعديد العمال مع البنوك وفشلهم في الاتصال بالمشغل اضطروا الى حجز شاحنتين تابعتين للشركة بهدف الضغط على صاحبها والتسريع في صرف التعويضات التي حدّدها الاتفاق (محضر اجتماع بين الاطراف المعنية) فورا، على حد قوله.وأشار إلى أن العمّال سيواصلون اعتصامهم رغم شدة الحر والظروف الصعبة التي يعيشونها تحت الخيام، منذ اواخر شهر رمضان، مؤكّدا أنهم لن يفرطوا فيما حجزوه حتى تصرف لهم حقوقهم كاملة، على حد تعبيره.وأفاد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل، عدنان اليحياوي، مراسل (وات)، بأن هذه الشركة الخاصة قدمت طلبا للتفقدية الجهوية للشغل، منذ فيفري الماضي، قصد إحالة العمال الـ36 من تطاوين دون غيرهم على البطالة الفنية وبعد عديد الجلسات أمضت كل الاطراف على محضر اجتماع اللجنة الجهوية لمراقبة الطرد ينهي العلاقة الشغلية للعمال بداية من 10 افريل الماضي وينصّ على أن يتم صرف التعويضات فورا الا ان المشغّل لم ينفّذ إلا الجزء الاول من الاتفاق الخاص بإيقاف العمل وصرف أجورهم الى حد يوم 10 افريل الماضي . وأضاف أن المنظمة حريصة على فض الاشكال وتسعى الى الاتصال بالمشغل باعتماد كل الطرق القانونية لجبره على صرف حقوق العمال ولئن يرفض الاتحاد عملية حجز الشاحنتين إلا أنه يتفهم الوضع الذي بلغه العمال من انتظار وتسويف لا سيما وأن العديد منهم مهدّدون بالتتبّعات في صورة عدم سداد ديون متخلدة بذمتهم.