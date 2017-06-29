الزيادات في منح المجلس التأسيسي بلغت 174ر5 مليون دينار إضافة إلى الإمتيازات العينية

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 14:58:40

- تحصل نواب المجلس التأسيسي على زيادات في المنح بقيمة 174ر5 مليون دينار لتغطية مصاريف الإقامة والأكل وعلى امتيازات عينية تكفل بها المجلس في نفس الوقت، وفق ما أكده التقرير السنوي لدائرة المحاسبات، مشيرا إلى تسوية هذه الوضعية في قانون المالية لسنة 2013.وأبرز ذات التقرير، الذي أعلنت عنه دائرة المحاسبات، خلال ندوة صحفية عقدت الخميس بالعاصمة ، عدم توسيع المجلس التأسيسي للمنافسة والإخلال بمبدأ المساواة وإبرام ملاحق على سبيل التسوية على غرار صفقتي إطعام وإقامة تمّ تجاوز مبلغهما الأقصى تباعا بنسبة 306 بالمائة وبنسبة 34ر691 بالمائة.وأشار إلى غياب أي عقد يربط بين المجلس التأسيسي والمؤسسة الخاصة المكلفة بالتسجيلات الصّوتيّة للجلسات العامّة والتي ناهزت كلفتها 631ر118 ألف دينار مبينا تولي المؤسسة المذكورة الترفيع تلقائيا في مبلغ الخدمة اليومية في مناسبتين.ولاحظت دائرة المحاسبات تأخر ختم الدستور التونسي بحوالي 14 شهرا وعدم سن قوانين أساسية تخص إعادة هيكلة المجالس القضائية العليا الإدارية والمالية في آجالها علاوة على تأخر في المصادقة على عدد من مشاريع القوانين أحيانا بثلاث سنوات.فن