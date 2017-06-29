صخر الماطري يتحصّل على الجنسية السيشالية

Jeudi 29 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 12:50:22

- تحصّل صخر الماطري صهر الرئيس السابق بن علي على الجنسية السيشالية، بعد أن لجأ الماطري إلى السيشال عام 2011، حسب تأكيد محاميه الأستاذ الطاهر الجربوعي لاذاعة موزاييك.