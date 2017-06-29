Publié le:2017-06-29 12:50:22
صخر الماطري يتحصّل على الجنسية السيشالية
Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - تحصّل صخر الماطري صهر الرئيس السابق بن علي على الجنسية السيشالية، بعد أن لجأ الماطري إلى السيشال عام 2011، حسب تأكيد محاميه الأستاذ الطاهر الجربوعي لاذاعة موزاييك.
Publié le:2017-06-29 12:50:22
Publié le:2017-06-29 12:50:22
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Par:bannour (Tunisia )
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