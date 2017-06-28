الترجي الرياضي يشد الرحال نحو كينشاسا لملاقاة فيتا كلوب

وضمت الوفد حسب الموقع الرسمي للترجي الرياضي على شبكة الانترنت 20 لاعبا هم بن شريفية والجمل والقروي والمباركي وشمام والربيع والذوادي والطالبي والمشاني والماطري وكوليبالي والقاسمي والجلاصي والشعلالي وساسي وبقير والبدري وبن يوسف والخنيسي والماجري.
ويكفي الترجي الرياضي التعادل لضمان تاهله الى الدور ربع النهائي باعتباره يتصدر المجموعة الثالثة بمجموع 8 نقاط امام ماميلودي صن داونز الجنوب افريقي حامل اللقب وسانت جورج الاثيوبي (5 نقاط لكل منهما) وفيتا كلوب (3 نقاط).
Publié le:2017-06-28 17:42:55
Par:Observ (Tunisia )
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