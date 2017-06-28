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Politique

بعد غد الجمعة الجيش الوطني يظهر بزيه القتالي الجديد

Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات - ينتظم بعد غد الجمعة، بالقاعدة العسكرية بالعوينة، المهرجان العسكري السنوي، بمناسبة الذكرى 61 لإنبعاث الجيش الوطني.
ويتضمن البرنامج، وفق تصريح أدلى به اليوم الإربعاء ل (وات)، الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الوطني العقيد بلحسن الوسلاتي، فقرات ولوحات إستعراضية متنوعة، من بينها عرض لعينات مختلفة من آخر إقتناءات المؤسسة العسكرية، والتي من شأنها أن تساهم في مزيد الرفع من الجاهزية العملياتية للوحدات العسكرية في مجالي حماية الحدود ومقاومة الإرهاب.

كما سيكون المهرجان، مناسبة لظهور الوحدات العسكرية بزي القتال الرسمي الجديد للجيش الوطني، والذي سيتم إعتماده مع نهاية السنة الجارية.



Publié le:2017-06-28 17:30:25

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