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Politique

رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي

Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات - أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأربعاء 28 جوان 2017 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي.
واستعرض الاجتماع تقييما للأوضاع الأمنية الداخلية والإقليمية وعلى الصعيد الدولي، حيث تمّ التأكيد على مواصلة اتّخاذ كل الإجراءات والتدابير المناسبة للتصدّي لظاهرة الارهاب والقضاء عليها واستئصالها من جذورها ومكافحة كل أشكال التطرّف، تحصينا لمجتمعنا وحماية لأمننا القومي، وذلك في إطار احترام القوانين والتشريعات ذات الصلة وتجسيدا لما تمّ إقراره ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرّف والإرهاب.

وأكّد مجلس الأمن القومي بالمناسبة، على ضرورة تظافر الجهود اقليميا ودوليا من أجل محاربة هذه الآفة الخطيرة العابرة للحدود، داعيا إلى تكثيف التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لتطويقها ومنع استفحالها وتجفيف منابعها، بما يسهم في توطيد مقومات الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وتناول الاجتماع كذلك آخر مستجدات الحرب ضد الفساد والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان مواصلة هذه الحرب بالنجاعة والصرامة المطلوبتين.
كما تمّ النظر في مشروع الأمر الرئاسي الذي تقدمت به وزارة الدفاع الوطني المتعلق بإعلان مواقع الانتاج والمنشآت الحساسة والحيوية، مناطق عسكرية محجّرة وتمّ الاتفاق على اعتماده.



Publié le:2017-06-28 13:31:12

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1 de 1 commentaires pour l'article 144607

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juin 2017 à 13h 47m |           
رئيس الجمهورية يشرف على اجتماع مجلس الأمن القومي-والسؤال متى نحتفل بتحرير هضبة الشعانبي -؟



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