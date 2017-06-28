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1371 مترشحا يجتازون دورة التدارك لمناظرة الباكالوريا في ولاية منوبة

Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات - على غرار سائر ولايات الجمهورية، شهدت ولاية منوبة، صباح اليوم الأربعاء، انطلاق دورة التدارك لمناظرة الباكالوريا بـ1371 مترشحا وذلك بعد تسجيل نسبة تأجيل بالجهة بلغت 30.
58 بالمائة، وفق ما أفاد به المندوب الجهوي للتربية بمنوبة، رضا البكري، خلال متابعته لانطلاق سير الامتحانات في عدد من المعاهد بالجهة ومعاينته لمختلف الإجراءات المتخذة لضمان الظروف المناسبة للتلاميذ والإطار المراقب.

وأوضح البكري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن المترشحين يتوزعون على 16 مركز امتحان في مختلف معتمديات الولاية، والتي يتم تجميع الامتحانات منها إلى مركز الإيداع الوحيد المخصص بمقر المدرسة الإعدادية النموذجية بمنوبة، مشيرا إلى أن مصالح المندوبية الجهوية للتربية بالتعاون مع مختلف الاسلاك الأمنية، أمنت كافة الظروف الملائمة لاجتياز الامتحانات.
وأضاف أن دورة التدارك لبكالوريا 2017 بولاية منوبة، تشهد اجتياز حالات خاصة لحاملي اعاقات للامتحانات والذين تمتعوا بإجراءات تكبير الخط، وإضافة ثلث الوقت لتلاميذ من ذوي البطء في الكتابة، إضافة إلى اجتياز مترشحة بصفة فردية تبلغ من العمر 64 سنة الامتحانات بمعهد منوبة بعد أن تم تأجيلها في الدورة الرئيسية.
يذكر ان العدد الجملي للمترشحين لمناظرة الباكالوريا في ولاية منوبة بلغ 4483 مترشحا ومترشحة، نجح منهم 1218 مترشحا في الدورة الرئيسية أي ما يعادل 27.17 % ، فيما بلغ عدد المرفوضين 1888 مترشحا أي بنسبة بلغت 42.11 % ، حسب نفس المصدر.



Publié le:2017-06-28 15:08:49

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