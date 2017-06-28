اليوم إستئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة الى الاعوان العموميين

Mercredi 28 Juin 2017



بــاب نــات - بعد عطلة عيد الفطر يستأنف اليوم الاربعاء العمل بالنسبة الى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالتوقيت العادي إلى غاية غرة جويلية القادم على النحو التالي:

أيام الأربعاء و الخميس من 8:30 إلى 12:30 و من 13:30 إلى 17:30

الجمعة من 8:00 إلى 13:00 و 14:30 إلى 17:30







Publié le:2017-06-28 09:05:50

