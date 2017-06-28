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Politique

اليوم إستئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة الى الاعوان العموميين

Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات - بعد عطلة عيد الفطر يستأنف اليوم الاربعاء العمل بالنسبة الى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالتوقيت العادي إلى غاية غرة جويلية القادم على النحو التالي:
أيام الأربعاء و الخميس من 8:30 إلى 12:30 و من 13:30 إلى 17:30
الجمعة من 8:00 إلى 13:00 و 14:30 إلى 17:30



Publié le:2017-06-28 09:05:50

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