اليوم إستئناف العمل بالتوقيت الشتوي بالنسبة الى الاعوان العموميين
Mercredi 28 Juin 2017
بــاب نــات -
بعد عطلة عيد الفطر يستأنف اليوم الاربعاء العمل بالنسبة الى أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بالتوقيت العادي إلى غاية غرة جويلية القادم على النحو التالي:
أيام الأربعاء و الخميس من 8:30 إلى 12:30 و من 13:30 إلى 17:30
الجمعة من 8:00 إلى 13:00 و 14:30 إلى 17:30
Publié le:2017-06-28 09:05:50
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Par:hercul52 (Tunisia )
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