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ايقاف عصابة مختصة في تزوير العملة بدوز من ولاية قبلي

Mardi 27 Juin 2017
بــاب نــات - تمكنت الوحدات الامنية بدوز من ولاية قبلي ، صباح اليوم الثلاثاء، من ايقاف عصابة مختصة في تزوير العملة متكونة من 7 افراد، الى جانب حجز مبالغ هامة من العملة التونسية والليبية، وفق ما اكده مصدر امني مسؤول ،اليوم، لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته ان ايقاف هذه العصابة تم بعد متابعة دقيقة لمعلومات وردت على الوحدات الامنية بالجهة، مشيرا الى تواصل التحقيقات مع الموقوفين من قبل فرقة الشرطة العدلية بقبلي التي تعهدت بالقضية.
حمد



Publié le:2017-06-27 18:55:12

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