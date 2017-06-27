فلاحو ولاية جندوبة يطالبون بجبر الأضرار التي لحقتهم جراء الإنقطاعات المتكررة لمياه الري

Mardi 27 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-27 16:24:21

- نفّذ عدد من الفلاحين المنتجين بولاية جندوبة، اليوم الثلاثاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية، بلغت حد غلق الطريق الرئيسية لساعات باستعمال عدد من الشاحنات المحملة ببعض المنتوجات الزراعية، للتعبير عن تذمرهم من الأضرار التي لحقت بمنتوجاتهم جراء الإنقطاع المتكرر مياه الري.وطالب البعض ممن شارك في الوقفة الإحتجاجية، ممثلي السلط الجهوية بضرورة جبر الأضرار التي لحقتهم، والتعهد بصرفها في الآجال التي تخول لهم انجاح الموسم الفلاحي القادم، وتقديم توضيحات حقيقية على واقع المخزون المائي، ومدى استعداد المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجندوبة لتزويد الفلاحين بمياه الري في آجالها، وبالكمية التي تؤمن إنجاح الموسم على حد تعبيرهم.من جهته، تعهد الكاتب العام للولاية طارق الغضباني، بتكوين لجنة تتكفل بمعاينة الاضرار التي لحقت بفلاحي ولاية جندوبة جراء انقطاع مياه الري، وتحديد معايير تقدير الاضرار بهدف جبرها.يذكر أن الاسبوع المنقضي شهد إحتجاجات نظمها فلاحون بكل من منطقة البراهمي من معتمدية بوسالم، والجريف والعزيمة وسوق السبت من معتمدية جندوبة، وذلك بسبب الإنقطاعات المكترة لمياه الري وضعف سعة تدفقها.