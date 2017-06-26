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Economie

الشركة التونسية للملاحة تعمل على تأمين عودة التونسين بالخارج بعد إلغاء رحلة أمس نحو جنوة

Lundi 26 Juin 2017
بــاب نــات - أكدت الشركة التونسية للملاحة، الإثنين، أنها تعمل على تأمين عودة التونسيين بالخارج بعد إلغاء رحلة أمس من ميناء حلق الوادي نحو جنوة على متن السفينة "قرطاج" لأسباب تنظيمية أدت إلى خلاف بين ربان السفينة وأعوان الفندقة.

وافادت الشركة، فى بلاغ لها، "أنه من المنتظر أن يتم اليوم عقد اجتماع عاجل بين سلطة الإشراف وإدارة الشركة والأطراف الاجتماعية لحلحلة هذا الإشكال واتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية".
ودعت الشركة جميع الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية مع التشديد على أهمية مبدأ الحوار خدمة لمصلحة الشركة وديمومتها وحفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي داخلها معبرة عن اسفها للأحداث التي جدت والتي من شانها أن تمس من سمعة الشركة ومكانتها في قطاع النقل البحري على المستويين الدولي والمتوسطي".
كما تجدر الإشارة إلى حفاظ باقي الرحلات على مواعيدها دون تغيير في البرنامج.




Publié le:2017-06-26 11:05:52

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