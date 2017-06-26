وزير الخارجيّة يؤدي زيارة رسمية إلى الكامرون يومي 28 و29 جوان 2017

Lundi 26 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-26 10:58:20

- يؤدّي وزير الشّؤون الخارجيّة خميس الجهيناوي زيارة رسميّة إلى العاصمة الكامرونيّة ياوندي يومي 28 و29 جوان 2017، على رأس وفد هامّ من رجال الأعمال وأصحاب المُؤسّسات.ويفتتح الوزير بهذه المُناسبة رفقة نظيره الكامروني أشغال لجنة المُتابعة للدّورة العاشرة للّجنة المُشتركة التّونسيّة الكامرونيّة التي انعقدت في تونس من 22 إلى 24 مارس 2016 برئاسة وزيري خارجية البلدين.كما يشرف بمناسبة هذه الزيارة على أشغال مُنتدى اقتصادي تّونسي كامروني سينتظم بمُناسبة انعقاد لجنة المُتابعة بمشاركة رجال الأعمال التونسيين.ويُجري الوزير خلال الزيارة سلسلة من اللّقاءات مع سامي المسؤولين الكامرونيّين تخصص لاستعراض أوجه التّعاون بين البلدين وسُبل تطويرها، ولبحث عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.ويتولّى الجانبان إمضاء عدد من اتّفاقيّات التّعاون في مجالات التّعليم العالي والفنون والثقافة والنهوض بالمرأة والأسرة والصّحّة الإنجابيّة والتّنظيم العائلي.