إنجاز أكثر من 21 ألف عملية تشغيل إلى حدود 12 جوان الجاري

Dimanche 25 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-25 13:16:12

- بلغت عمليات التشغيل المنجزة الى حدود يوم 12 جوان الجاري 21956 عملية منها4 ر36 بالمائة لفائدة الإطارات و5ر62 بالمائة لفائدة العنصر النسائي .وأظهرت المعطيات الإحصائية الخاصة ببيان التشغيل المقدّمة خلال انعقاد مجلس الوزراء الأخير (23 جوان 2017) والتي تحصلت عليها (وات)، أن عدد عروض الشغل المسجّلة بمكاتب التشغيل بلغ إلى غاية يوم 12 جوان الجاري 39554 عرضا منها 3915 عرضا موجهّة للإطارات.وقد واصل كل من قطاعي الصناعات المعملية والخدمات استئثارهما بأكثر العروض إذ يمثلان على التوالي 55 و39 بالمائة من مجموع العروض المجمّعة.وبالنسبة إلى برنامج عقد الكرامة الذي أطلقته الحكومة في مطلع العام الجاري وانطلق فعليا في منتصف شهر مارس فقد بلغ عدد الملفات 19478 ملفا منها 23 بالمائة خاصة بالإناث.وتتصدّر ولاية صفاقس القائمة بأكبر عدد من الملفات بمجموع 1456 ملفا تليها ولاية تونس بــــ 1436 ملفا فولاية المنستير بــــــ 1397 ملفا لتأتي ولاية توزر في المرتبة الأخيرة بنحو 336 ملفا فقط.ويوفّر برنامج عقد لكرامة الذي تبلغ كلفته حوالي 250 مليون دينار جراية بــــ 600 دينار لطالبي الشغل الذين سيشتغلون بالمؤسسات الاقتصادية، وقد حدّد عدد المنتفعين بهذه الالية الجديدة لسنة2017 بــــ 25 الف حامل لشهادة عليا وتتكفّل الدولة بمساعدة المؤسسات الاقتصادية في مجال التغطية الاجتماعية.وفي مجال دفع المبادرة الخاصة أظهرت البيانات الخاصة بالتشغيل المعروضة خلال مجلس الوزراء الأخير أنه تم إلى منتصف جوان الجاري تأمين 10940 زيارة متابعة وإحاطة وتم أيضا تكوين 3045 شابا ضمن برنامج بعث المؤسسات وتكوين الباعثين إلى جانب إنجاز قرابة 146 عملية في إطار التربصات التطبيقية بالوسط المهني.وفي مجال التوظيف بالخارج أبرز البيانات المتوفرة أنه تم خلال شهر ماي الماضي إنجاز455 عقد عمل بالخارج بتطور بلغ نسبة 8ر8 بالمائة مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي.واستأثرت كل من فرنسا و المملكة العربية السعودية بأكثر من 95 بالمائة من العقود (445 عقدا).محرز