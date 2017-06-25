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تشييع جثمان الملازم اول مجدي الحجلاوي الى مثواه الأخير في سيدي بوزيد

Dimanche 25 Juin 2017
بــاب نــات - شيّع صباح اليوم الأحد أهالي وأصدقاء وعائلة الملازم أوّل بسلك الأمن الوطني مجدي الحجلاوي إلى مثواه الاخير بمقبرة "قطرانة" من معتمدية سيدي بوزيد الشرقية وذلك بحضور وزير الداخلية الهادي مجدوب ومراد محجوبي والي سيدي بوزيد وممثلين عن مختلف الاسلاك الأمنية.

وانطلق موكب الجنازة من منزل الشهيد الأمني مجدي الحجلاوي في مدينة سيدي بوزيد وصولا الى منطقة قطرانة (أكثر من 20 كلم).
وعبّر أهالي الشهيد وممثلون عن نقابات الامن عن استيائهم من التعاطي الإعلامي تجاه الحادثة ورفضوا حضور ممثّلي وسائل الاعلام والإدلاء بتصريحات صحفيّة حول الحادثة.

وكان الحجلاوي الذي يبلغ من العمر 49 سنة وأب لطفل ويعمل في منطقة الأمن الوطني بسيدي بوزيد قد تعرّض إلى حروق من الدّرجة الثّالثة استوجبت وضعه تحت العناية المركزة بعد نقله إلى مركز الإصابات والحروق البليغة في بن عروس منذ ليلة الجمعة الماضي بعد تعرّضه صحبة أربعة أعوان آخرين، أثناء مباشرتهم لمهامهم، لحروق في أماكن مختلفة بأجسادهم، جرّاء رمي القوارير الحارقة "مولوتوف" على السيارات الأمنية خلال أعمال عنف استهدفت أمنيين، في معتمدية بئر الحفي من ولاية سيدي بوزيد، وذلك على إثر الخلاف الذي نشب بين عدد من متساكني المنطقة بالسوق الأسبوعية، ونتج عنه وفاة شاب بعد طعنه بسكين على مستوى الظهر من قبل شاب آخر.
شوقي/جود



Publié le:2017-06-25 13:04:57

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