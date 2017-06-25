القبض على شخصين بحوزتهما 6 كيلوغرامات من '' الزطلة '' و400 غراما من الكوكايين

وقال المصدر ذاته أنه تم اثر التحري مع صاحب المحجوز التعرف على المزود وهو شاب عمره 28 سنة يقطن بولاية القصرين، مشيرا الى انه قد تم القاء القبض عليه بعد مداهمة منزله وتفتيشه تفتيشا دقيقا ليقع ضبط 400 غراما من مخدر "الكوكاكيين" بقيمة 160 الف دينار .
واوضح الشيباني في هذا الصدد انه تم ايضا حجز مبلغ مالي وصفه ب"الهام" من العملة التونسية قدر ب535 الف دينار متأتية من تجارة المخدرات.
يشار الى انه قد تم الاحتفاظ بهذين الشخصين لمواصلة التحريات معهما من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني.
Publié le:2017-06-25 12:58:49
Par:bakha (Tunisia )
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