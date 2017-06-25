القبض على شخصين بحوزتهما 6 كيلوغرامات من '' الزطلة '' و400 غراما من الكوكايين

Dimanche 25 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-25 12:58:49

- نجحت الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني خلال الليلة الفاصلة بين 24 و25 جوان 2017 على الساعة الواحدة ليلا من القاء القبض على شخص عمره 27 سنة يقطن بمعتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان بحوزته 6 كيلوغرامات من مخدر القنب الهندي"الزطلة" بقيمة مالية تقدر ب44 الف دينار، وفق ما أفاد به "وات" صباح اليوم الاحد الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني.وقال المصدر ذاته أنه تم اثر التحري مع صاحب المحجوز التعرف على المزود وهو شاب عمره 28 سنة يقطن بولاية القصرين، مشيرا الى انه قد تم القاء القبض عليه بعد مداهمة منزله وتفتيشه تفتيشا دقيقا ليقع ضبط 400 غراما من مخدر "الكوكاكيين" بقيمة 160 الف دينار .واوضح الشيباني في هذا الصدد انه تم ايضا حجز مبلغ مالي وصفه ب"الهام" من العملة التونسية قدر ب535 الف دينار متأتية من تجارة المخدرات.يشار الى انه قد تم الاحتفاظ بهذين الشخصين لمواصلة التحريات معهما من قبل الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني.