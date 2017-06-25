القاء القبض بسواحل صفاقس على 14 شخص يعتزمون الابحار خلسة نحو ايطاليا

Dimanche 25 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-25 12:57:08

- تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني بصفاقس اليوم الأحد 25 جوان 2017 على الساعة السابعة صباحا من القاء القبض بعرض سواحل العوابد بمدينة صفاقس على 14 شخص على متن قارب صيد يحملون الجنسية التونسية وينتمون الى عديد الولايات، كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البحرية خلسة باتجاه ايطاليا.واوضح الناطق الرسمي باسم الادارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني انه قد تمت احالة هؤلاء الشبان على فرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بصفاقس لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في شانهم.