مدير ديوان رئيس الحكومة يسلم تجهيزات ل17 مسكنا اجتماعيا بوادى البسيم بباجة

Samedi 24 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-24 23:27:42

- تولى مدير ديوان رئيس الحكومة، الهادى الماكنى، السبت، توزيع تجهيزات منزلية لفائدة متساكنى 17 مسكنا اجتماعيا تم بناؤها مؤخرا بوادى البسيم بباجة الشمالية من ولاية باجة، بكلفة تقدر بأكثر من 3 الاف و500 دينار لكل عائلة، وتتمثل هذه التجهيزات فى ثلاجات ومكيفات وأدوات طبخ ومفروشات.وبين الماكني في تصريح لمراسلة (وات) بباجة أن توزيع هذه المساعدات يندرج فى إطار سياسة القرب والتضامن التي تنتهجها حكومة الوحدة الوطنية، وهي تأتي في إطار متابعة تنفيذ وعود رئيس الحكومة لمتساكنى هذا الحى إبان توزيعه لمفاتيح هذه المساكن في بداية جوان الجاري.ودعا، في هذا الصدد، الى عدم ترديد الشائعات وإلى التحرى قبل نشر الاخبار الزائفة، فى اشارة إلى ما تم تداوله في عدد من المواقع ووسائل الاعلام من أنه تم إخراج متساكنى هذا الحى من مساكنهم مباشرة عقب تسليم رئيس الحكومة لهذه المساكن.وأفاد، من جهة أخرى، أنه تم بعث لجنة صلب رئاسة الحكومة لمتابعة المشاريع المعطلة، وهي تعمل على هذه المشاريع بكل الولايات، ومنها ولاية باجة وتمكنت من من حل مشاكل عديدة.وأكد أن عددا من الملفات ستتم متابعتها فى اطار هذه اللجنة، ومنها مشاريع السكن الاجتماعى بولاية باجة، التى تعرف مشاكل عقارية أو غيرها، وستتخذ إجراءات استثنائية لتجاوز إشكاليات تغيير صبغة الاراضي في ما يخص برامج السكن الاجتماعى.من جهة اخرى، تابع مدير ديوان رئيس الحكومة تقدم إنجاز التهيئة وتوفير المرافق لحى وادى البسيم، حيث ينتظر أن يتم تعبيد الطرقات به قبل نهاية الصائفة الحالية وتزويده بشبكات التطهير والماء والكهرباء ج / شريفة