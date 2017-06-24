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منزل تميم: الكشف عن 1800 شجرة من مخدر ''المارخوانا''

Samedi 24 Juin 2017
بــاب نــات - كشفت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بمنزل تميم من ولاية نابل، اليوم السبت عن ضيعة فلاحية كائنة بالمنطقة، تضم 1800 شجرة(غرسة) من مخدر "المارخوانا" يتراوح طولها بين 80 و120 صم، مخفية بإحكام بين الأشجار المثمرة.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها، بأن التحريات متواصلة مع صاحب الضيعة، للكشف عن الأطراف التي تقف وراء زراعة هذه الكمية الهامة من المخدرات.

كما أفادت الوزارة، بأن الوحدات البحرية التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، أحبطت عملية إبحار خلسة، حيث تم ضبط ستة تونسيين من بينهم إمرأة (تم ترحيلها سابقا من إحدى الدول الأوروبية)، داخل منزل قرب شاطئ الزهور بمعتمدية الميدة، إعترفوا أثناء التحريات معهم بأنهم كانوا يعتزمون المشاركة في عملية هجرة سرية من سواحل الجهة.

على صعيد آخر، أوردت الوزارة أن الفرقة المركزية لمكافحة المخدرات للحرس الوطني بمدينة منزل بورقيبة من ولاية بنزرت، تمكنت ليلة أمس الجمعة من تفكيك شبكة مختصة في ترويج الأقراص المخدرة، وألقت القبض على 4 أشخاص من أفرادها .
وأكدت انها حجزت لدى الموقوفين 400 قرصا من مخدر "إكستازي"، إضافة إلى سيارة كانوا يستعملونها في عملية ترويج المخدرات.

ليلى

Publié le:2017-06-24 14:42:08

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