تونس تدين المخطط الارهابي الذي استهدف الحرم المكي الشريف

Samedi 24 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-24 13:10:50

- أعربت تونس عن إدانتها الشديدة للمخطط الإرهابي الغادر الذي استهدف أمس الجمعة الحرم المكي الشريف ، وتسبب إحباطه في إصابة عدد من رجال الأمن والمواطنين.وقالت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ أصدرته اليوم السبت، "إن تونس التي ترفض بشكل مبدئي كل أشكال الإرهاب والعنف والتطرف تؤكد تضامنها مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في مواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تتنافى وكل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية".واعتبرت هذا الفعل الإجرامي اعتداء سافر على أمن المملكة واستقرارها وعلى حرمة المقدسات الإسلامية وعلى مشاعر ملايين المسلمين في شهر رمضان المعظم.كما جددت دعوة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود ودعم التنسيق للتصدي لهذه الظاهرة المقيتة التي تستهدف أمن الدول ومقدرات الشعوب، وباتت تشكل خطرا حقيقيا على الأمن والسلم الدوليين.مف