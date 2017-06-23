شاطئ المهدية يحتضن مأدبة إفطار تكريما لعائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 23:09:54

- احتضن شاطئ المهدية،مساء الجمعة، مأدبة إفطار على شرف عائلات شهداء المؤسستين الأمنية والعسكرية أين تم تكريمهم ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة في إطار البرنامج الوطني "رمضانا سبور".وأكد المدير الجهوي للشباب والرياضة، خالد البكوش، لمراسل (وات)، أن عددا من الجمعيات الجهوية ساهمت في هذه البادرة على غرار جمعية "ران ان مهدية" وجمعية "أصالة للتراث والثقافة".وتكفل الشباب المشارك بتأمين فقرات متنوعة منها تنظيف الشاطئ وألعاب متنوعة وحلقات تنشيطية لمختلف الأعمار.وشدد البكوش، من جهة ثانية، على أهمية هذه التظاهرة في "تشجيع الشباب على الإقبال على الحياة، ونبذ العنف، وتنويع الأنشطة الصيفية، والتقرب أكثر من انشغالاتهم وأفكارهم".ونظمت المندوبية الجهوية، خلال شهر رمضان، مسامرات دينية وأخرى شعرية وتظاهرة "كأس الحومة" التي دارت بين شباب المهدية في مدنها وأريافها مع إفطار جماعي لفائدة العائلات المعوزة.وتشتمل البرمجة الصيفية، وفق نفس المتحدث، على أنشطة متنوعة "تلامس الشباب بمختلف درجاته العلمية والاجتماعية، وتقربه من وسطه الحضاري وتغني فيه روح التطوع".