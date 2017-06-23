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آمنة جردق المتفوقة وطنيا في شعبة العلوم التجريبية : العمل الدؤوب والتاطير العائلي سر نجاجي والطب طموحي

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - "آمنة جردق" صاحبة اعلى معدل على المستوى الوطني /19,78/ في الدورة الرئيسية لامتحانات الباكالوريا لسنة 2017 شعبة العلوم التجريبية والتي درست بالمعهد النموذجي بصفاقس هي من مواليد 6 ماي 1998 وتعشق مهنة الطب منذ صغرها .. وذلك خلافا لشقيقيها اللذين اختارا شعبة العلوم التجريبية.

التلميذة آمنة جردق تعتبر انه لا وجود لأسرار في النجاح والتالق وتؤكد ان نجاحها وتالقها في امتحان الباكالوريا هو ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والمواظبة وخاصة التاطير الذي لقيته من عائلتها والاطار التربوي داخل المعهد.
آمنة جردق" المتالقة وطنيا في شعبة العلوم التجريبية وعاشقة مهنة الطب" هي تلميذة متعددة المواهب فهي شغوفة بالمطالعة وكتابة الخواطر الفكرية, وفق ما اكدته لمراسلة وات بصفاقس .
ج/هب



Publié le:2017-06-23 21:01:35

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