آمنة جردق المتفوقة وطنيا في شعبة العلوم التجريبية : العمل الدؤوب والتاطير العائلي سر نجاجي والطب طموحي

التلميذة آمنة جردق تعتبر انه لا وجود لأسرار في النجاح والتالق وتؤكد ان نجاحها وتالقها في امتحان الباكالوريا هو ثمرة سنوات من العمل الدؤوب والمواظبة وخاصة التاطير الذي لقيته من عائلتها والاطار التربوي داخل المعهد.
آمنة جردق" المتالقة وطنيا في شعبة العلوم التجريبية وعاشقة مهنة الطب" هي تلميذة متعددة المواهب فهي شغوفة بالمطالعة وكتابة الخواطر الفكرية, وفق ما اكدته لمراسلة وات بصفاقس .
ج/هب
Publié le:2017-06-23 21:01:35
Par:sarih (Tunisia ) Par Mobile
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