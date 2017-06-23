أمل بن ضياء من ولاية المنستير الأولى وطنيا في البكالوريا 2017 شعبة رياضة

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات - الحصول على المرتبة الأولى وطنيا في الباكالوريا حلم راود أمل بن ضياء وخططت له وهي المتحصلة على أعلى معدّل وطني في باكالوريا 2017 شعبة الرياضة 52ر17 بعد سنة دراسية بمعهد بورقيبة بالمنستير والمعروف سابقا بمعهد بورقيبة للفتيات، وفق ما ذكرته لمراسة (وات).



وأضافت أمل وهي من مواليد 3 نوفمبر 1998 بمدينة المكنين من ولاية المنستير، خلال لقاء معها في منزل والديها بالمكنين، بأنّها منذ نجحت في مناظرة الالتحاق بشعبة الرياضة أصبحت تخطط لحياتها وحددت هدفها ، معتبرة أنّه لابّد لكلّ إنسان أن يحدد هدفه في الحياة وأن لا يعيش على الهامش مؤكّدة أنّ سر نجاحها يكمن في الدراسة بشكل يومي ومنتظم وفي عدم ترك الدروس تتراكم لمحاولة مراجعتها إثر ذلك دفعة واحدة.



وتريد أمل مواصلة الدّراسة في مجال الرياضة لتصبح أستاذة جامعية أو في مجال الطبّ حسب رغبة والديها فهي لم تقرّر بعد وهي كذلك شغوفة بممارسة الجيدو والرياضة عامة ومتحصلة على الدرجة الأولى في مجال التحكيم في الجيدو، معبرة عن امتنانها لأستاذها نبيل الشياح الذي دربهم طيلة السنة الدراسية وأستاذتها ألفة مزقار فنطر في مادة العلوم البيولوجية وصديقاتها اللاتي ساعدنها ودرسن معها.

وكانت أمل درست في المدرسة الإبتدائية الزهور بالمكنين ثم في المدرسة الإعدادية عبد السلام المكني بالمكنين وبعد ذلك في معهد سعيد بوبكر بالمكنين ثم تحوّلت إلى معهد بورقيبة بالمنستير للالتحاق بشعبة الرياضة.

وأكدا والدا أمل أنّهما يأملان أن تواصل ابنتهم الدراسة في مجال الطب غير أنّهم سيحترمان قرارها في حال اختارت مواصلة الدراسة في مجال الرياضة.

وذكرت أستاذة أمل في مادة العلوم البيولوجية، ألفة مزقار فنطر، أنّها فرحت كثيرا عندما اتصلت بها أمل، مساء أمس، هاتفيا لتعلمها بأنّ وزارة التربية أخبرتها بأنّها نجحت الأولى وطنيا ، مضيفة أنّ أمل منضبطة في حضورها المتواصل لدروسها، علاوة على أنّها تتميز بمنهجية تحليلية وهي دائما ضحوكة ومحبوبة لدى أصدقائها و توقعت أن يكون لها مستقبلا ناجحا إذا واصلت الدراسة في مجال الطب.



من جهته أكد أستاذ أمل، نبيل الشياح، وهو حكم دولي في الجيدو تألقها في أي مجال من ذلك التحكيم إذ تحصلت تلميذته على شهادة في التحكيم درجة أولى ومارست التحكيم في عدّة مقابلات في القيروان والمكنين وسوسة، قائلا إنّه "أرادها دائما أن تتألق وأن تكون الأولى وطنيا وقد حققت أمله وهو سعيد بذلك" وقدّر أنّ أمل التي تحب الرياضة في حال واصلت الدراسة في هذا الاختصاص ستكون لها فرص وافرة للنجاح.

وأشار إلى أنّ هناك فكرة شائعة بأنّ شعبة الرياضة هي آخر شعبة يتوجه لها التلاميذ غير أنّ أمل التحقت بهذه الشعبة ولها معدل جيّد، مبرزا أهمية الرياضة بإعتبارها مجالا يسمح برفع الراية الوطنية في المحافل الدولية وبالتالي لابّد من تغير تلك العقلية إذ لابدّ للتلاميذ من التألق في الرياضة وفي مختلف المواد الدراسية، حسب قوله.

تم/أم



Publié le:2017-06-23 22:09:06

