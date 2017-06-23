بعد ان غادر محل سكناه امس: العثور اليوم على طفل الـ6 سنوات ميتا وسط مدينة الماتلينت

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 18:40:51

- تولت مصالح الامن الوطني التابعة لمركز الشرطة بالماتلين التعهد بالبحث والتحقيق بشان قضية شغلت الراي العام بالمنطقة اليوم وهي وفاة مسترابة لطفل لم يتجاوز سنه الست سنوات (6)، وفق ما افادنا به مصدر محلي مسؤول مراسل وات.واوضح ذات المصدر ان الطفل وجد اليوم جثة هامدة على قارعة الطريق وسط المدينة بعد ان كان تغيب عن المنزل منذ يوم امس مشيرا الى وجود لون ازرق على كامل الجثة .وبين ا ان كافة الاطراف تجندت منذ امس من اجل العثور على هذا الطفل بعد ان تفطنت اسرته الى خروجه من المنزل لكن دون جدوى الى ان عثر عليه اليوم جثة هامدة.وقد تم التعهد بالامر من قبل الاطراف والهياكل المعنية ، و توجيه جثة الطفل للتشريح .مر