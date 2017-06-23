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Politique

اهمية الاستفادة من الامكانيات المتاحة لخلق شراكة ناجحة بين تونس ونيجيريا

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - أكد وزير الخارجيّة النيجيري، جيوفري اوياما، أهمية الاستفادة من الامكانيات المتاحة لخلق شراكة ناجحة بين رجال الأعمال في تونس ونيجيريا، وخلق فرص تعاون مثمرة. حسب ما اعلنت عنه وزارة المالية في بلاغ لها الجمعة.

كما أبرز الوزير النيجيري، خلال لقاء جمعه اليوم بوزير المالية بالنيابة الفاضل عبد الكافي، جهود بلاده في تعصير القطاع المالي لاسيما على المستوى الجبائيّ والسياسة النقديّة فضلا عن الاستثمار في تحسين البنية التحتيّة.
ودعا اوياما، إلى عقد اجتماعات فنية لتحسين العلاقات الاقتصاديّة بين تونس ونيجيريا.
وتناول اللقاء أهمّ ملامح العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها لاسيما في مجال الاستثمار المشترك والتبادل التجاري.

وبيّن عبد الكافي، من جهته الأولويّة التي توليها تونس لتحسين مناخ الأعمال وخلق ديناميكيّة على مستوى الاستثمار سواء على المستوى التشريعي أو على المستوى الإجرائي في ظلّ استراتيجية الحكومة لإنجاح الانتقال الاقتصادي.
وقال أنّ تونس منفتحة على شركائها وأصدقائها من أجل دعم الاستثمار وتطوير مجالات التعاون في مختلف الميادين.



Publié le:2017-06-23 14:19:39

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