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محمد أمين بن كريم الأول في باكالوريا 2017 شعبة علوم الإعلامية: العمل الدؤوب والمتوصل سر نجاحي وتألقي

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - تحصل التلميذ محمد أمين بن كريم المرسم بالمعهد الثانوي بقربة من ولاية نابل على أعلى معدل وطني في امتحان الدورة الرئيسية للباكالوريا شعبة علوم الاعلامية بمعدل 18,12.
وبين محمد أمين في تصريح لمراسلة (وات)، ان هذا النجاح "هو نتيجة عمله المتواصل والدؤوب على امتداد السنة، قائلا انه "يهدي هذا النجاح الى والديه اللذين عملا على توفير كل الظروف الملائمة" واكد ان "الظروف العائلية كانت مشجعة".

وعن تلقيه خبر نجاحه وإحرازه على المرتبة الاولى في شعبة علوم الاعلامية، افاد انه "تلقى أمس الخميس في حدود الساعة السادسة مساء اتصالا هاتفيا من قبل وزير التربية بالنيابة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي سليم خلبوس، الذي أخبره بإحرازه على أعلى معدل على المستوى الوطني".

وقال محمد امين أنه "تفاجئ بهذه النتيجة ولم يتوقع هذا التميز، لاسيما وان معدلاته لم تتجاوز 16 من 20 خلال السنة الدراسية".
وفيما يخص مستقبله بعد هذا النجاح المميز، اعرب محمد أمين عن طموحه فى "مواصلة الدراسة بالخارج والتخصص في مجال الاعلامية وعلوم الاتصال".
هذا وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان الباكالوريا دورة جوان 2017 بولاية نابل 32،50 بالمائة في المعاهد العمومية والخاصة والمترشحين بصفة فردية، في حين بلغت نسبة المؤجلين الى دورة المراقبة 33،65 بالمائة، حسب المندوبة الجهوية للتربية بنابل سعيدة الصيد.

وأضافت الصيد ان "ولاية نابل وردت في المرتبة الثامنة"، مشيرة الى ان "الترتيب لا يعكس حقيقة مستوى الجهة باعتبار كثرة المعاهد الخاصة وارتفاع عدد المترشحين بصفة فردية".
فتح/باشا

Publié le:2017-06-23 14:08:51

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