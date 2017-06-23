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Economie

كانت متّجهة إلى ليون: طائرة تابعة للخطوط التونسية تعود أدراجها

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - عادت اليوم الجمعة 23 جوان 2017 طائرة تابعة للخطوط التونسيّة رحلة 750 إلى مطار تونس قرطاج الدولي بعد إقلاعها بحوالي ساعة في اتجاه مطار ليون الفرنسي، للقيام بالفحوصات الفنية ...

الخطوط التونسية تحوّل وجهة الرحلات دون إعلام المسافرين
من ناحية أخرى أفادت اذاعة موزاييك أن المسافرون المتجهون إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية على متن الخطوط التونسية، فوجئوا صباح اليوم بتعمد الشركة تحويل مسار الرحلة من تونس إلى جربة ومن جربة إلى سترازبورغ، مما خلف حالة من الاستياء خاصة أنه لم يتم إعلام المسافرين مسبقا بالأمر.
وهي لا تعدّ المرة الأولى التي تعمد فيها الشركة إلى تغيير مسار الرحلات دون إعلام المسافرين.



Publié le:2017-06-23 13:59:18

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