كانت متّجهة إلى ليون: طائرة تابعة للخطوط التونسية تعود أدراجها

الخطوط التونسية تحوّل وجهة الرحلات دون إعلام المسافرين
من ناحية أخرى أفادت اذاعة موزاييك أن المسافرون المتجهون إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية على متن الخطوط التونسية، فوجئوا صباح اليوم بتعمد الشركة تحويل مسار الرحلة من تونس إلى جربة ومن جربة إلى سترازبورغ، مما خلف حالة من الاستياء خاصة أنه لم يتم إعلام المسافرين مسبقا بالأمر.
وهي لا تعدّ المرة الأولى التي تعمد فيها الشركة إلى تغيير مسار الرحلات دون إعلام المسافرين.
Publié le:2017-06-23 13:59:18
Par:bensa (France )
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