Radio Babnet Tunisie  On Air: Salateen Tarab - Ma Ninhirimchi  
Politique

رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا لفائدة 196 سجينا بمناسبة عيد الفطر

Vendredi 23 Juin 2017
بــاب نــات - أصدر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة عفوا خاصا بمناسبة عيد الفطر وذلك لفائدة 196 من المساجين والسجينات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.
وأوضح البلاغ أن العفو الخاص شمل مساجين محكوم عليهم في جرائم استهلاك مخدرات من المبتدئين وفي جرائم تتعلق بالصكوك كما شمل العفو مساجين من حاملي الإعاقة الى جانب نساء مسجونات .
عدل




Publié le:2017-06-23 12:58:32

cadre-da0b304b42e7d61e473888461c687343-2017-06-23 12:58:32
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144460



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12574,3

  • (21 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76815 DT        1$ =2,46191 DT
  • Solde Compte du Trésor   (21 juin)   420,3 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144460 212|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires