رئيس الجمهورية يصدر عفوا خاصا لفائدة 196 سجينا بمناسبة عيد الفطر

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات - أصدر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الجمعة عفوا خاصا بمناسبة عيد الفطر وذلك لفائدة 196 من المساجين والسجينات وفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأوضح البلاغ أن العفو الخاص شمل مساجين محكوم عليهم في جرائم استهلاك مخدرات من المبتدئين وفي جرائم تتعلق بالصكوك كما شمل العفو مساجين من حاملي الإعاقة الى جانب نساء مسجونات .

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Publié le:2017-06-23 12:58:32

