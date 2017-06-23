ارتفاع عدد المرضى بقسم الاستعجالي ببوسالم مقابل انخفاض في عدد المتوفيين والمحوّلين الى مستشفيات اخرى

Vendredi 23 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-23 16:04:39

- كشف تقرير يتعلق بتطور عدد المرضى الذين يستقبلهم سنويا قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي ببوسالم وعدد الموجهين الى مستشفيات اخرى وعدد المتوفين خلال سنوات 2014-2015 -2016، عن تسجيل ادارة المستشفى لارتفاع في عدد المرضى الذين استقبلهم القسم، وذلك من 64694 لسنة 2014 الى 70090 سنة 2016 مقابل تراجع في عدد المرضى الموجهين الى المستشفى الجهوي بجندوبة ومستشفيات العاصمة الى اقل من النصف، وذلك من 6389 الى 3094 لذات الفترة، علاوة على تسجيل تراجع في عدد المتوفين ولذات الفترة ايضا من 46 من المرضى الذين فارقوا الحياة اما فور وصولهم القسم او اثناء تلقيهم الاسعافات الاولية سنة 2014، الى 28 سنة 2016.وحسب مديرة المستشفى المحلي ببوسالم ناجية المازني فان "التطور النسبي الذي شهدته البنية التحتية للمستشفى من عمليات توسعة وبناءات جديدة وتوفر عدد من المعدات والادوية وتعزيز طاقم المستشفى باطار طبي وشبه طبي وعملة، مقتدر، ومقاومة ظاهرة الفساد التي استشرت في سنوات سابقة بالمستشفى واضرت بحقوق المرضى، شكلت جميعها عوامل هامة لتحقيق هذه النتائج"، وتوقعت "ان تسجل هذه السنة تراجعا ملحوظا سواء فيما يتعلق بتحويل المرضى او تراجع في عدد الوفيات".ووفق ذات التقرير، الصادر عن الادارة المحلية للمستشفى المحلي ببوسالم، فان فئة المرضى الكهول الذين تتراوح اعمارهم بين 50 و64 سنة، مثلت سنة 2014 النسبة الاكبر من الذين تلقوا علاج داخل قسم الاستعجالي بالمستشفى المحلي ببوسالم، حيث تجاوز عددهم 26500 من اصل 64500 مريض، وتراجع عدد مرضى هذه الفئة الذين قصدوا المستشفى الى نحو 8300 مريض سنة 2016، كما سجل عدد الشيوخ (اكثر من 65 سنة) هو الاخر تراجعا ملحوظا من نحو 13800 مريض سنة 2014، الى 7100 مريض سنة 2016، فيما سجلت فئة الاطفال والاطفال الرضع هي الاخرى تراجعا طفيفا، حسب ذات التقرير .وبين التقرير، الذي عرض على وزارة الصحة يوم 15 ماي 2017، ان الفئة العمرية المتراوحة بين 15 و49 سنة سجلت مقابل ذلك ارتفاعا لافتا تجاوز اربعة اضعاف ما كان عليه سنة 2014، حيث بلغ في السنة الاولى التي انطلق منها التقرير في عملية الاحتساب (2014) نحو 10705 ليصل الى اكثر من 41500 مريض سنة 2016.مولدي/باشا