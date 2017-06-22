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Economie

وزيرة الطاقة: توقف كلي لإنتاج المحروقات في قبلي والمواطن سيتكبد الفاتورة

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - "سيتكبد المواطن التونسي فاتورة الايقاف التعسفي لانتاج المحروقات" ذلك ما أكدته وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة هالة شيخ روحو، لدى تطرقها، الخميس، الى وضعية إنتاج النفط والغاز الطبيعي في الجنوب التونسي.

وأكدت شيخ روحو التوقف الكلي لإنتاج المحروقات في ولاية قبلي منذ بداية ماي 2017 وحتى قبل إيقاف الانتاج بولاية قبلي من قبل المعتصمين. وتابعت "ويتواصل منذ 5 أسابيع توقف 6 بالمائة من انتاج النفط و7 بالمائة من انتاج الغاز".

"من الضروري التأكيد على أن المطالب المرفوعة من قبل المحتجين ما فتأت تتطور ولا يمكن بأي حال الاستجابة بشكل كامل لها خاصة وأن بعضها صعب التحقيق بالنسبة للمالية العمومية".
وأضافت "لقد أظهرت المؤسسات الدولية نوعا من المرونة وتفهما للوضعية الخاصة، التي تمر بها البلاد.
بيد أن الدولة التونسية ترتبط مع شركائها وفق عقود وعليها احترام التزاماتها المالية والتعاقدية".




Publié le:2017-06-22 18:41:02

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