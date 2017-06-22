ضبط موظفين عموميين من إدارات مختلفة في قفصة في صدد ممارسة مهن أخرى أثناء أوقات العمل (والى الجهة)

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بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 15:21:20

- أفاد والي قفصة منذر العريبي، اليوم الخميس، في تصريح لمراسل (وات) أنّه وقع يوم أمس، خلال زيارة ميدانية فجئية في الجهة ضبط موظفين عموميين منتسبين لإدارات مختلفة تشمل مندوبية الشؤون الثقافية وشركة فسفاط قفصة والولاية بصدد ممارسة مهن أخرى أثناء أوقات العمل و خاصة بيع المحروقات.وأضاف المصدر ذاته ان هذا الامر يتنافى مع القانون الذي يمنع الموظف العمومي من ممارسة مهنة أخرى إضافة إلى وظيفته الأصلية، مبيّنا أنه تمّ اقتراح إعفاء الإطار المسؤول بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية من المسؤولية الحالية الموكولة له بإحدى المكتبات العمومية، كما ستقع إحالة كل من موظف بالولاية وموظف بشركة فسفاط قفصة على مجلس التأديب، وفق قوله.وأشار العريبي إلى أن كثرة زياراته الميدانية العادية والفجئية بالجهة تهدف إلى تحسيس بعض الإداريين والمسؤولين الجهويين بأنهم خاضعون للرقابة، حسب تعبيره.