رئيس الجمهورية يلتقي وزير خارجية نيجيريا

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 13:59:27

- استقبل رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الخميس، بقصر قرطاج، وزير الخارجية النيجيري، جيوفري أونياما، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس بدعوة من نظيره خميس الجهيناوي.وأكّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، على ضرورة تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين تونس ونيجيريا وعلى أهمية تكثيف تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، مجدّدا، في هذا السياق، الدعوة للرئيس النيجيري، محمّد بوخاري لزيارة تونس، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي لدائرة الإعلام و التواصل برئاسة الجمهورية.وشدّد قايد السبسي أيضا على أهميّة وضع استراتيجية شاملة وموحّدة لتطوير التعاون بين الدول الإفريقية في كافة المجالات وفق تمشّ مرحلي ومتطور يشمل بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية، الجوانب الأمنية وطرق التصدّي للإرهاب من خلال التنسيق والتعاون بين كافة دول القارة، مبرزا مكانة نيجيريا في القارة الإفريقية وأهمية الاضطلاع بدورها كبلد محوري في النهوض بالقارة تنمويا وسياسيا لتحقيق مستقبل أفضل لشعوبها.من جهته عبّر الوزير النيجيري عن إعجابه بنجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس وبالجهود المبذولة من أجل تحقيق مزيد الاستقرار في البلاد رغم حجم التحديات المطروحة وطنيا وإقليميا.وأعرب عن رغبة بلاده في مزيد تدعيم التعاون مع تونس خاصة في المجالات الاقتصادية وتطوير المبادلات التجارية والاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، مشدّدا على ضرورة رفع نسق التعاون بين كافة البلدان الإفريقية على اعتبار أنّ المبادلات التجارية بين دول القارة الإفريقية مازالت ضعيفة ولم تتجاوز سقف 10 % من حجم مبادلاتها الخارجية.و استعرض جيوفري أونياما، خلال اللقاء، التحديات التي تواجهها نيجيريا وأكّد على أنّ أولويات عمل الحكومة تتمثل في التصدّي للأعمال الإرهابية التي تقوم بها مجموعة "بوكو حرام " الإرهابية، وإرساء منظومة الحوكمة الرشيدة وخلق مواطن شغل لفائدة الشباب وتنويع مصادر الدخل للاقتصاد النيجيري الذي ظل مرتهنا للنفط ولتقلبات أسعاره في السوق العالمية، حسب نص البلاغ.يذكر أن أونياما يؤدي زيارة عمل إلى تونس من 21 إلى 23 جوان الجاري وذلك للنظر في تطور علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، والتشاور حول القضايا الإفريقية ذات الاهتمام المشترك في أفق اجتماع الدورة 29 لقمة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية التي ستحتضنها أديس أبيبا يومي 3 و4 جويلية 2017.وسيجري وزير الخارجية النيجيري خلال الزيارة سلسلة من اللقاءات مع عدد من سامي المسؤولين التونسيين.عزيز