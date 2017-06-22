الشاهد يلتقي بوفد من المجلس الأعلى للقضاء

وأضاف الرئيس المؤقت للمجلس، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، أن "الوضع المادّي للقضاة مثل أحد الملفات التي تم تداولها خلال هذا اللقاء"، مشيرا إلى أنّ "المجلس الأعلى للقضاء تقدّم بمقترح تحسين الأجور وطلب إحداث لجنة مشتركة بين الحكومة والهياكل النقابية، لتحسين الوضع المادي للقضاة والنظر في الإمتيازات التي تمنح لهم، إضافة إلى طلب دعم الرصيد العقاري لديوان مساكن القضاة".
كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى "الوضع العام للسلطة القضائية وخاصة القضاء الإداري الذي يستعد في هذه المرحلة للنظر في النزاعات الإنتخابية والترشحات المتعلقّة بالإنتخابات البلدية للبت في قانونيتها على مستوى الجهات".
أيمن
Publié le:2017-06-22 13:50:39
Par:nibras (Germany )
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