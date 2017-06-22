البنوك تفتح شبابيكها للعموم يوم السبت 24 جوان 2017

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-22 11:23:58

- ستفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السّبت 24 جوان 2017 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها. حسب ما اعلن عنه البنك المركزي في بلاغ له الخميس.كما قرر البنك فتح شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع خلال نفس اليوم ونفس التّوقيت قصد إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات وذلك ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيد الفطر.