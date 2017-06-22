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Economie

إمضاء إتفاقية تعاون وشراكة بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و البنك الأوروبي للإستثمار

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - وقعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و البنك الأوروبي للاستثمار يوم الثلاثاء ، اتفاقية تعاون وشراكة تهدف الى تقديم الدعم للهيئة ، وذلك بمقر البنك باللكسمبورغ .

وذكرت الهيئة في بلاغ إعلامي، أن الاتفاقية التي امضاها كل من شوقي الطبيب رئيس الهيئة ووجون وليام فان دير كاييج المتفقد العام بالبنك الاوروبي للاستثمار تنص على تمكين البنك للهيئة من دعم لوجستي وفني على مستوى تقنيات التقصي سيما بإعتماد أحدث التكنولوجيات وعلى التعاون في خصوص متابعة سير المشاريع الوطنية الممولة من قبل بنك الإستثمار الأوروبي والتأكد من صرف الأموال المتأتية من القروض المسندة وفقا للإجراءات القانونية ولقواعد الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وقد مثل حفل التوقيع، فرصة لتبادل وجهات النظر حول إمكانيات التعاون بين الهيئة والبنك الأوروبي للإستثمار الذي يمثل أول جهة مالية على المستوى العالمي برقم معاملات يناهز 83 مليار يورو وبحجم إستثمار بتونس يقدر ب4.
1 مليار يورو .
وقد استعرض وفد الهيئة خلال اللقاء اهم المشاريع الممولة من قبل البنك في تونس مع تقديم مداخلة حول مهام وأنشطة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
عزيز



Publié le:2017-06-22 11:18:25

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