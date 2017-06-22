هذا موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الـ ''اس ام اس''

Jeudi 22 Juin 2017



بــاب نــات - أكّد مصدر من وزارة التربية أن انطلاق الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا عبر الارساليات القصيرة سيكون مساء اليوم الخميس 22 جوان 2017 اثر موعد الإفطار.

ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 وذلك على النحو التالي:

BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.







Publié le:2017-06-22 09:58:56



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