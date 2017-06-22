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هذا موعد الإعلان عن نتائج الباكالوريا عبر الـ ''اس ام اس''

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - أكّد مصدر من وزارة التربية أن انطلاق الاعلان عن نتائج الدورة الرئيسية للباكالوريا عبر الارساليات القصيرة سيكون مساء اليوم الخميس 22 جوان 2017 اثر موعد الإفطار.
ويمكن للمترشحين الراغبين في الحصول على نتائجهم عن طريق الإرسالية القصيرة التسجيل بهذه الخدمة بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 وذلك على النحو التالي:
BAC ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في البكالوريا ثم نجمة ثم رقم بطاقة التعريف الوطنية.



Publié le:2017-06-22 09:58:56

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2 de 2 commentaires pour l'article 144406

Lechef  (Tunisia)  |Jeudi 22 Juin 2017 à 10h 57m | Par           
Donc trop d'émotions pour ce soir pour des milliers d'élèves et de leurs familles soit une moyenne de 600 000 tunisiens et tunisiennes impliqués. Les deux catégories en question n'auraient pas d'appétits aussi bien pour ceux qui réussissent - joie prononcée - ou ceux et celles qui échouent - une tristesse accentuée. Ces conséquences seront visibles dans les grandes quantités d'ordures ménagères qui seraient rejetées dans les poubelles. En tous cas bonne chance pour tous et toutes .

Jeb2013ri  (Tunisia)  |Jeudi 22 Juin 2017 à 10h 37m |           
حظ سعيد للجميع



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