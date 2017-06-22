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Politique

إتحاد القضاة الإداريين يقترح خلال لقائه برئيس الحكومة إحداث لجنة قيادة لتركيز الدوائر الجهوية للقضاء الاداري قبل نهاية شهر أوت المقبل

Jeudi 22 Juin 2017
بــاب نــات - أكد رئيس إتحاد القضاة الإداريين وليد الهلالي، أن ممثلي الإتحاد، إقترحوا على رئيس الحكومة يوسف الشاهد، خلال لقائهم به اليوم الإربعاء، إحداث "لجنة قيادة" تسهر على تركيز الدوائر الجهوية للقضاء الاداري، قبل نهاية شهر أوت المقبل على أقصى تقدير.

وأضاف الهلالي في تصريح أدلى به ل (وات)، أن ممثلي الإتحاد إقترحوا على رئيس الحكومة كذلك، أن تجمع هذه اللجنة ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة المالية والمحكمة الإدارية ورئاسة الحكومة.

كما أفاد بأن اللقاء، تطرق أيضا إلى وضع جهاز القضاء في تونس، ودوره في محاربة الفساد، و دور القضاء الإداري في النظر في النزاعات الإنتخابية، بالإضافة إلى تردي الوضع المادي للقضاة.
وصرح بأن ممثلي الإتحاد أكدوا في هذا الصدد، ضرورة تحسين الوضع المادي للقضاة عبر إقرار زيادات فورية، وتنظيم لقاءات تفاوضية بين الهياكل النقابية والحكومة لدراسة هذه المسألة والنظر في الوضع العام للقضاة.
وبين أن اللقاء تناول كذلك الوضعية المتردية لنادي القضاء بسكرة، وإقتراح إعادة هيكلة تعاونية القضاة ودعمه ماليا، وتعزيز الرصيد العقاري لديوان مساكن القضاة، مع ضمان تمثيلية أكبر للقضاة الاداريين بهذا الديوان.
أيمن



Publié le:2017-06-22 08:31:28

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