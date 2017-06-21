الإجتماع الأول لمجلس الهيئة التونسية للاستثمار والمجلس الإستراتيجي

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 22:04:54

- عقدت الهيئة التونسية للاستثمار التي تمّ إحداثها في إطار الحوكمة الجديدة التي جاءت في قانون الاستثمار الجديد، الاجتماع الأول لمجلس الهيئة والمجلس الاستراتيجي وذلك بإشراف رئيسها السيد خليل العبيدي، والأعضاء ممثلي القطاع العمومي والخاص.وكان الاجتماع الأول مناسبة أعرب خلالها أعضاء المجلس عن ارتياحهم لتقدم الأعمال التحضيرية لانطلاق نشاط الهيئة، خاصة على مستوى التعريف بالإطار الجديد للاستثمار، وكذلك على مستوى إعداد ميزانية التصرف ووضع التصورات وبرامج العمل في إطار التعاون الدولي وكذلك التعاون الفني.كما تمّ التطرق خلال الاجتماع إلى أهمية تكريس التمشي التشاركي في التعامل مع الهياكل الناشطة في مجال دعم ومساندة الاستثمار عبر مزيد إحكام التنسيق في ما بينها ومع الهيئة وذلك في اتجاه توفير أفضل الظروف والخدمات للمستثمرين وباعثي المشاريع.وأكد أعضاء المجلسين على التزامهم بالعمل على مساندة الهيئة ودعمها في إطار حوار بناء بين القطاعين العام والخاص من أجل تقديم التصورات والمقترحات الإستراتيجية الرامية إلى مزيد تحسين مناخ الاستثمار في تونس والارتقاء به إلى أفضل المستويات.