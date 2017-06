1ère réunion du Conseil de l’Instance Tunisienne de l’Investissement et du Conseil Stratégique

Mercredi 21 Juin 2017







Publi le:2017-06-21 18:41:43

- LInstance Tunisienne de lInvestissement (TIA), cre en vertu de la nouvelle loi dinvestissement, a tenu la premire runion de ses deux Conseils : Le Conseil de la TIA et le Conseil Stratgique, respectivement les 14 et 16 juin 2017, Tunis, en prsence des membres reprsentant le secteur public et le secteur priv.Les membres des deux Conseils ont constat avec satisfaction l'tat d'avancement des travaux de mise en place de la TIA concernant dune part la communication sur le nouveau cadre dinvestissement, et dautre part sur dautres aspects notamment la formulation du budget, les propositions des projets de coopration internationale et dassistance technique,Le fait que la TIA sinscrive dans une approche de coopration et de partenariat avec les structures et agences existantes dappui linvestissement pour une meilleure coordination et harmonisation du processus de la ralisation des investissements en Tunisie, a fait l'objet d'un consensus gnral au niveau des conseils.Les membres du Conseil de la TIA et du Conseil Stratgique ont galement exprim leur engagement appuyer la TIA dans son rle damlioration du climat des affaires, chacun partir de son organisation dorigine, dans l'objectif d'instaurer un dialogue public-priv efficient pouvant constituer une force de proposition et dorientation stratgique pour linvestissement en Tunisie.