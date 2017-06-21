دورة المراقبة لبكالوريا 2017 تنطلق يوم الاربعاء 28 جوان عوضا عن يوم الثلاثاء 27 جوان

وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته ظهر اليوم الاربعاء ان دورة المراقبة ستتواصل على امتداد أيام 28 و29 و30 جوان و1 جويلية 2017 وفق ما هو مبين برزنامة الاختبارات الكتابية.
يشار الى ان رئاسة الحكومة افادت في بلاغ اليوم الأربعاء، أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتعون بعطلة بثلاثة أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك أيام 25 و26 و27 جوان الجاري.
Publié le:2017-06-21 13:48:20
Par:MOUSALIM (Tunisia )
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