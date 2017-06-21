دورة المراقبة لبكالوريا 2017 تنطلق يوم الاربعاء 28 جوان عوضا عن يوم الثلاثاء 27 جوان

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 13:48:20

- أعلنت وزارة التربية انه تم تأجيل موعد انطلاق دورة المراقبة من امتحان البكالوريا لسنة 2017 بيوم ليصبح يوم الاربعاء 28 جوان عوضا عن يوم الثلاثاء 27 جوان، وذلك نظرا لتمتع لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصيغة الادارية بعطلة بثلاثة أيام بمناسبة عيد الفطر أيام 25 و26 و27 جوان.وأوضحت الوزارة في بلاغ أصدرته ظهر اليوم الاربعاء ان دورة المراقبة ستتواصل على امتداد أيام 28 و29 و30 جوان و1 جويلية 2017 وفق ما هو مبين برزنامة الاختبارات الكتابية.يشار الى ان رئاسة الحكومة افادت في بلاغ اليوم الأربعاء، أن أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، يتمتعون بعطلة بثلاثة أيام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذلك أيام 25 و26 و27 جوان الجاري.