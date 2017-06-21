Publié le:2017-06-21 13:43:48
بعد ان اتهمته بالتورط في قتل بلعيد... الغنوشي يرفع قضية ضد قناة ''سكاي نيوز''
Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - كلف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مكتب محاماة في لندن بمقاضاة قناة سكاي نيوز عربية.بعد تقرير بثته القناة وادعت انه متورط في عملية اغتيال شكري بلعيد.
Publié le:2017-06-21 13:43:48
Publié le:2017-06-21 13:43:48
cadre-51d39f7f76242ae84f5fadfb32de3476-2017-06-21 13:43:48
1 de 1 commentaires pour l'article 144377
En continu
- Hier 23:45 التحالف يعلن قتل ''مفتي داعش''
- Hier 23:42 دورة مايوركا - انس جابر تنهزم امام الكرواتية
- Hier 23:20 ناصر القصبي في ''سيلفي'' يهاجم قطر ويسيء لم
- Hier 23:14 تهافت على الفواكه الجافة بمحلات نهج اسبانيا
- Hier 23:04 انتخاب تونس عضوا بلجنة الأمم المتحدة المعنية
- Hier 23:00 وزارة الداخلية: ارتفاع نسبة قتلى حوادث المر
- Hier 22:37 سمير الوافي ابتز مبلغ 850 ألف دينار من امرأة
- Hier 21:06 تنفيذ قرار هدم و ازالة لأسس طابق علوي بالمدي
- Hier 20:26 بن غربية: حقيقة ديبلوم الزرقوني ستكتشفونها ق
- Hier 20:20 في جلسة عامة للبرلمان ... سقوط الأسماء المتر
- Hier 20:09 تكوين لجان محلية في كافة معتمديات ولاية ناب
- Hier 18:20 اليوم الأول لتسجيل الناخبين للانتخابات البلد
- Hier 18:01 مجلس نواب الشعب يصادق على قرض من البنك العال
- Hier 17:57 حجز 2160 لترا من الزيت المدعم يتم استغلالها
- Hier 17:49 حجز أكثر من 22 كلغ من ''الزطلة'' إثر كمين مح
- Hier 17:32 النيابة العمومية تأذن بالاحتفاظ برجلي الأعم
- Hier 16:19 جامعة كرة السلة تكشف عن البرنامج الجديد لتحض
- Hier 16:06 متطوعون من الشباب يحرصون على تنظيم مائدة إفط
- Hier 15:44 شركة ''Get Wireless'' ترفع دعوى قضائية ضد
- Hier 15:42 أحداث عنف بشركة ''سيف'' لصناعة الأدوية قد تؤ
- Hier 15:27 وزير الشؤون الثقافية يأذن بفتح تحقيق إداري ب
- Hier 15:09 حريق في محل للبنزين المهرب في صفاقس يأتي على
- Hier 15:08 الترجي الرياضي - معز بن شريفية يمدد عقده ال
- Hier 15:01 الجامعة التونسية لكرة القدم تفتح عروض بيع م
Indicateurs Banque Centrale
Où nous suivre
(130 881) تفاعلا مع حملة رئيس الحكومة ضدّ ال
(128 793) أموال إماراتية لتدريب كتائب تونسية
(111 421) أبرز اهتمامات الصحف التونسية
(102 233) محامي شفيق جراية: تم نقل موكلي إ
( 92 247) جولة في صفحات المواقع الاخبارية ا
( 90 846) سمير الوافي ابتز مبلغ 850 ألف دينا
( 88 374) شفيق جراية يكشف عن أسماء متواطئين
( 87 266) محامي شفيق جراية ليوسف الشاهد: شدّ
( 84 285) محكمة قرطاج: طرد مواطنة بسبب فستان
( 84 208) فيديو اليوم: مذيعة قناة حنبعل تثي
( 82 802) الوزير السابق نعمان الفهري ''يجاهر
( 77 250) طرد عادل العلمي من بلاتو قناة نسمة
( 76 261) ريم البنا تهـــاجم مريم بن مامي وت
( 67 545) عندما يتفوّق عماد الحمامي على سمير
( 67 539) بالوثائق و الصور: خليفة الشيباني ي
( 66 718) إلقاء القبض على شفيق الجرية وياسي
( 65 293) ايقاف شفيق جراية.. مجرد فرقعة اعلا
( 64 837) الإذاعة الوطنية: إحالة حاتم بن عم
( 63 880) حرق سيارات أمنية أمام منطقة الحر
( 62 649) إذاعة ifm: في الساعات المقبلة سيت
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: بعد ان اتهمته بالتورط في قتل بلعيد... الغنوشي يرفع قضية ضد قناة ''سكاي نيوز''