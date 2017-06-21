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Politique

بعد ان اتهمته بالتورط في قتل بلعيد... الغنوشي يرفع قضية ضد قناة ''سكاي نيوز''

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - كلف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي مكتب محاماة في لندن بمقاضاة قناة سكاي نيوز عربية.بعد تقرير بثته القناة وادعت انه متورط في عملية اغتيال شكري بلعيد.




Publié le:2017-06-21 13:43:48

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1 de 1 commentaires pour l'article 144377

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 14h 09m |           
الياباني ماسارو إيموتو طبقت شهرته كل العالم بعد تأكيده أن أفكارنا السلبية أو الايجابية ترتسم بأشكال جميلة أو مشوهة على بلورات الماء كما يمكنها أن تحافظ على نقاوة الأرز أو سرعة فساده عبر نفس الأفكار وبما أن الفرد وكل المجتمع خلاياه تختزن أكثر من الثلثين ماء فان بث الأفكار السلبية أو الايجابية قادرة على تغيير الواقع ولو بعد حين وهذا بالفعل ما تراهن عليه الإمارات عبر تدمير البلدان التي ترفض الولاء اليها كتونس والمغرب عبر اثارة الحروب الأهلية
وبطريقة علمية *



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