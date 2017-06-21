Radio Babnet Tunisie  On Air: Om Kalthoum - La Ya Habibi  
Régions

المعبر الحدودي في حزوة سيكون جاهزا للاستغلال في موفى جانفي 2018 (والي توزر)

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - أكّد والي توزر صالح مطيراوي في تصريح إعلامي اليوم أن المعبر الحدودي الجديد بحزوة قيد الانشاء منذ نحو ثلاث سنوات يشهد حاليا مراحله الأخيرة وسيكون جاهزا للاستغلال في موفى شهر جانفي 2018 أو خلال شهر فيفري من نفس السنة كحدّ أقصى.

وأضاف أنّ المعبر الجديد يتميز بطاقة الاستيعاب الكبيرة التي تستجيب للعدد الهام من المسافرين في الاتجاهين ويستوفي الشروط الفنية واللوجستية من حيث تجهيزه بالمعدات والتجهيزات المتطورة حيث سيكون مجهزا بأحدث التقنيات التي تليق بمعبر حدودي يكتسي أهمية متزايدة باعتباره المنفذ الرئيسي لحركة المسافرين والتجار بين الجنوب والوسط الغربي بالجنوب الجزائري ولأجل ذلك سيتمّ لاحقا تحويله الى معبر تجاري.

وبيّن الوالي أن المعبر يكتسي أهميته السياسية والاجتماعية والاقتصادية كذلك من دوره في توافد السياحة الجزائرية على تونس بعدما أصبحت السوق الجزائرية تمثّل شريانا أساسيا لهذا القطاع في تونس ملاحظا أن المعبر الجديد جاء استجابة للحركة الهامة للمسافرين خصوصا وأن الجانب الجزائري انتهى من بناء المعبر الجديد الطالب العربي المحاذي لمعبر حزوة.
ص م/جود




Publié le:2017-06-21 15:35:02

cadre-ca7fffd6d41b922bcb4ee4db095b1942-2017-06-21 15:35:02
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144375



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12737,2

  • (19 juin)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 2,76359 DT        1$ =2,45579 DT
  • Solde Compte du Trésor   (19 juin)   219,4 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144375 382|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires