جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة الشؤون المحلية للنظر في الاستعدادات لتنظيم الانتخابات البلدية

وتم خلال هذه الجلسة، مد الهيئة بقاعدة بيانات تتضمن جميع حالات الوفيات المرسمة بسجلات الحالة المدنية، بعد استكمال ضبطها بكل البلديات بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية، وذلك وفق ما أوردته هيئة الانتخابات في بلاغ لها اليوم الأربعاء.
وبخصوص ترسيم الحدود بالبلديات الجديدة أو التي تمت توسعة حدودها، تم تمكين الهيئة من خارطة رقمية تتعلق بضبط الحدود الترابية لكافة البلديات بكل دقة على ضوء تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية.
وفي ما يتعلق بتركيز البلديات الجديدة، أفادت الهيئة في بلاغها أن نسبة التركيز بلغت 85 بالمائة وخاصة من حيث كراء المقرات وتهيئتها وتركيز النيابات الخصوصية وتوفير الموارد البشرية الضرورية وإعداد الموازين البلدية لسنة 2017.
كما تم الاتفاق، خلال هذه الجلسة، على إحداث لجنة مشتركة تتولى مواصلة النظر في مختلف المسائل اللوجستية المطروحة لتيسير مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
حلا
Publié le:2017-06-21 11:30:22
Par:radhiradhouan (Tunisia )
Sur:السعودية: إعفاء محمد بن نايف وتعيين محمد بن سلمان وليا للعهد