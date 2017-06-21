جلسة عمل بين هيئة الانتخابات ووزارة الشؤون المحلية للنظر في الاستعدادات لتنظيم الانتخابات البلدية

Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 11:30:22

- التأمت جلسة عمل بين وزارة الشؤون المحلية والبيئة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء بمقر الوزارة ، للنظر في تقدم الاستعدادات لتنظيم الانتخابات البلدية المحددة بتاريخ 17 ديسمبر 2017 وذلك بحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر وكاتب الدولة للشؤون المحلية والبيئة شكري بن حسين وإطارات الوزارة من جهة ورئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار ومراد بن مولى عضو الهيئة من جهة أخرى.وتم خلال هذه الجلسة، مد الهيئة بقاعدة بيانات تتضمن جميع حالات الوفيات المرسمة بسجلات الحالة المدنية، بعد استكمال ضبطها بكل البلديات بالتنسيق مع مصالح المركز الوطني للإعلامية، وذلك وفق ما أوردته هيئة الانتخابات في بلاغ لها اليوم الأربعاء.وبخصوص ترسيم الحدود بالبلديات الجديدة أو التي تمت توسعة حدودها، تم تمكين الهيئة من خارطة رقمية تتعلق بضبط الحدود الترابية لكافة البلديات بكل دقة على ضوء تعميم النظام البلدي على كامل تراب الجمهورية.وفي ما يتعلق بتركيز البلديات الجديدة، أفادت الهيئة في بلاغها أن نسبة التركيز بلغت 85 بالمائة وخاصة من حيث كراء المقرات وتهيئتها وتركيز النيابات الخصوصية وتوفير الموارد البشرية الضرورية وإعداد الموازين البلدية لسنة 2017.كما تم الاتفاق، خلال هذه الجلسة، على إحداث لجنة مشتركة تتولى مواصلة النظر في مختلف المسائل اللوجستية المطروحة لتيسير مهام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.حلا