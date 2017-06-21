Mercredi 21 Juin 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-06-21 10:15:01

- قرر رئيس الحكومة تعيين سمير بوقديدة واليا على القصرين خلفا لحسن الخديمي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء.