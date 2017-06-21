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Politique

تعيين سمير بوقديدة واليا على القصرين

Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - قرر رئيس الحكومة تعيين سمير بوقديدة واليا على القصرين خلفا لحسن الخديمي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء.






Publié le:2017-06-21 10:15:01

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1 de 1 commentaires pour l'article 144360

Hercul52  (Tunisia)  |Mercredi 21 Juin 2017 à 10h 33m |           
و يعرف القصرين ها السيد؟؟



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