Publié le:2017-06-21 10:15:01
تعيين سمير بوقديدة واليا على القصرين
Mercredi 21 Juin 2017
بــاب نــات - قرر رئيس الحكومة تعيين سمير بوقديدة واليا على القصرين خلفا لحسن الخديمي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأربعاء.
Publié le:2017-06-21 10:15:01
Publié le:2017-06-21 10:15:01
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Par:tresor (Tunisia )
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